Bilecik 1. Amatör Lig: Osmaneli Gençlerbirliği ve Osmanelispor Kayıpsız İlerliyor

Bilecik 1. Amatör Lig 3. hafta: Osmaneli takımları öne çıktı

Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B gruplarında 3. hafta tamamlandı. Genel tabloda A Grubu'nda Osmaneli Gençlerbirliği Spor, B Grubu'nda ise Osmanelispor dikkat çekti.

A Grubu Sonuçları ve Puan Durumu

3. haftada oynanan 6 müsabakada 13 kez fileler havalanırken, 1 maç yarıda kaldı. A Grubu lideri Osmaneli Gençlerbirliği Spor, kendi evinde güçlü ekip Vitraspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

Diğer maçlarda; Kınıkspor evinde Cihangazispor'a 2-1 yenilirken, Akpınarspor Gölpazarı Belediyespor deplasmanından 1-0 galip döndü. 1969 Bilecik Spor Kulübü, Gülümbespor karşısında 1-0 yenilerek taraftarlarını üzdü.

Bu sonuçlarla A Grubu'nda Osmaneli Gençlerbirliği Spor 9 puanla liderlikte kalırken, Akpınarspor ve Cihangazispor 6'şar puanla onu takip etti. 1969 Bilecik Spor Kulübü 3. haftayı 3 puanla ve 8 takımlı ligde 6. sırada tamamladı.

4. haftada A Grubu'nda oynanacak maçlar: 1969 Bilecik Spor Kulübü - Gölpazarı Belediyespor, Akpınarspor - Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Cihangazispor - Gülümbespor ve Vitraspor - Kınıkspor.

B Grubu: Osmanelispor zorlu rakibini devirdi

B Grubu 3. haftasında ligde öne çıkan karşılaşma Osmanelispor ile Pazaryerispor arasında gerçekleşti. Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Osmanelispor 1-0 kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Hasan Kol önderliğindeki Osmanelispor'da galibiyet sonrası sevinç yaşandı.

Grubun diğer maçlarında Karaköyspor, Ertuğrulspor deplasmanından 6-0 galip dönerken, Kürespor - Edebalispor maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Bozüyükspor 3. haftayı BAY geçti.

Sıralamada Karaköyspor 2'de 2 yaparak 6 puanla üst sıralara yükselirken, bir diğer 2'de 2 yapan ekip Osmanelispor da liderliği paylaştı. Pazaryerispor ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile bu takımları takip ediyor.

4. haftada B Grubu'nda oynanacak karşılaşmalar: Bozüyükspor - Ertuğrulspor, Edebalispor - Osmanelispor ve Karaköyspor - Kürespor. 4. haftayı Pazaryerispor BAY geçecek.

OSMANELİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR LİGE DAMGASINI VURDU