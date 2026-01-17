Bitlis'te Kayaklı Koşucular Eksi 15'te Şampiyonluk Mesaisi

Bitlis'te kayaklı koşu sporcuları, eksi 15 dereceye varan soğukta Elaman Hanı ve Nemrut'ta antrenman yapıyor; 18-20 Ocak 2026 Biatlon Türkiye Şampiyonası hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:38
Dondurucu soğuk ve yoğun kar yarış hazırlığını hızlandırıyor

Bitlis’te kayaklı koşu sporcuları, dondurucu soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte sporcular, zorlu kış şartlarını fırsata çevirerek yarışlara hazırlanıyor.

Bitlis-Tatvan yolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak merkezi ile Nemrut çevresinde yapılan çalışmalar, yoğun kar örtüsü ve sert hava şartlarına rağmen aksatılmıyor. Sporcular, soğuk hava ve zorlu arazi koşullarının kendilerini daha da güçlendirdiğini belirtiyor.

Milli Takım Antrenörlerinden Sedat Bilge, yaklaşık 40 sporcu olduklarını ve bunlardan 4-5 sporcunun milli takımda bulunduğunu aktardı. Bilge, sezon hazırlıkları ve hedeflerle ilgili şunları söyledi:

"Yaz döneminde, sporcularımız Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarılar elde etti. Yaz dönemi boyunca takımımıza yeni sporcularımız katıldı. Çok güzel bir ortamda antrenmanlarımızı yaptık. Her yıl olduğu gibi Nemrut’a karın düşmesiyle birlikte yaklaşık 1,5 ay önce kayaklı antrenmanlarımıza Nemrut’ta başladık. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Nemrut’ta eski 15-20’lerde çalıştık. Hatta gece karanlıklara kadar sporcularımız özveriyle çalıştı. Eleman Hanı tesisimize kar düştükten sonra yaklaşık 20 gündür burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 18-20 Ocak 2026 tarihlerinde Erzurum’da yapılacak Biatlon Türkiye Şampiyonası ve akabinde kayaklı koşu etap yarışmasına katılacağız. Sporcularımız tüm hızıyla bu yarışmalara hazırlanıyor. İnşallah bu sezonda çok güzel başarılar elde edeceğiz. Mevcut sporcularımız 4-5 sporcumuz şu an milli takımda. Bu sporcularımızın sayısını bu yıl da arttırmayı düşünüyoruz. İnşallah hepimize hayırlı bir sezon olur"

Sporcuların kar ve soğuğa meydan okuyarak sürdürdükleri antrenmanlar, Bitlis'in kış sporlarındaki iddiasını güçlendiriyor. Hedef, hem bireysel hem de takım dereceleriyle ülke çapında başarılar elde etmek.

