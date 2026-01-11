Ankaragücü 24Erzincanspor'u 2-0 Yendi — Nesine 2. Lig Beyaz Grup

Nesine 2. Lig Beyaz Grup maçında Ankaragücü, 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti; goller Batuhan Gürsoy (27') ve Osman Çelik (60').

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:29
Ankaragücü 24Erzincanspor'u 2-0 Yendi — Nesine 2. Lig Beyaz Grup

Ankaragücü 24Erzincanspor'u 2-0 Yendi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup / 13 Şubat Şehir Stadyumu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmada 24Erzincanspor, evinde konuk ettiği Ankaragücü'ne 2-0 yenildi.

13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta, 6 eksikle sahaya çıkan başkent temsilcisi olmasına rağmen oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Mücadelenin açılış golü 27. dakikada Batuhan Gürsoy ile geldi.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü sürdüren Ankaragücü, 60. dakikada Osman Çelik'in golüyle farkı artırdı ve skoru belirledi.

Bu sonuçla 24Erzincanspor ligde 22 puanda kalırken, Ankaragücü puanını 31'e yükselterek 8. sıraya çıktı.

24ERZİNCANSPOR KENDİ EVİNDE ANKARAGÜCÜ’NE 2-0 YENİLDİ

24ERZİNCANSPOR KENDİ EVİNDE ANKARAGÜCÜ’NE 2-0 YENİLDİ

24ERZİNCANSPOR KENDİ EVİNDE ANKARAGÜCÜ’NE 2-0 YENİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 86-66 ile Kazandı
2
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK
3
Fenerbahçe, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 86-66 ile Kazandı
4
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
5
Didim Belediyespor, Volkan Güç Spor'u 3-0 Yendi
6
A Milli Erkek Hentbol Takımı Bulgaristan'ı 38-29 Mağlup Etti
7
Efeler Ligi: Halkbank 3-1 Alanya Belediyespor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları