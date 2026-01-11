Ankaragücü 24Erzincanspor'u 2-0 Yendi
Nesine 2. Lig Beyaz Grup / 13 Şubat Şehir Stadyumu
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmada 24Erzincanspor, evinde konuk ettiği Ankaragücü'ne 2-0 yenildi.
13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta, 6 eksikle sahaya çıkan başkent temsilcisi olmasına rağmen oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Mücadelenin açılış golü 27. dakikada Batuhan Gürsoy ile geldi.
İkinci yarıda oyun üstünlüğünü sürdüren Ankaragücü, 60. dakikada Osman Çelik'in golüyle farkı artırdı ve skoru belirledi.
Bu sonuçla 24Erzincanspor ligde 22 puanda kalırken, Ankaragücü puanını 31'e yükselterek 8. sıraya çıktı.
