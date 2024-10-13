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Bocce'de Avrupa İkinciliği, Dünya Şampiyonası Hedefi

Eda Nur Kır ve Görkem Duran, Avrupa Bocce Şampiyonası'ndan döndü ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:29
Bocce'de Avrupa İkinciliği, Dünya Şampiyonası Hedefi

Avrupa Bocce Petank Şampiyonası İkincileri Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

İspanya'da düzenlenen Avrupa Bocce Petank Şampiyonası Milletler Kupası sürecinde gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde eden Eda Nur Kır ve Görkem Duran, şimdi de hedeflerini Dünya Şampiyonası'na çevirmiş durumda.

Genç Yıldızlar Gözünü Dünya Şampiyonası'na Dikti

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Eda Nur Kır ve mezun olan Görkem Duran, 3-6 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenen şampiyonada genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde ikincilik elde ettiler.

Şimdi kasım ayının ilk haftasında Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası seçmelerine odaklanan sporcular, başarılarının arkasındaki en önemli faktörün düzenli antrenman olduğunu belirtiyorlar.

Hedef Dünya Şampiyonluğu

Görkem Duran, sporun samimi bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı ve şöyle konuştu: "Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Allah nasip ederse onu da bir gün alacağız. Ben de beden eğitimi öğretmenliği okumak istiyorum, Gökhan hocam gibi sporcu yetiştirmek istiyorum."

Eda Nur Kır ise rakiplerinin güçlü olduğunu fakat finale kalmayı başardıklarını ifade ederek, "Eğer Avrupa Şampiyonası'nda derece yapabiliyorsak, Dünya Şampiyonası'nda da yaparız." dedi.

Antrenör Gökhan Bozdemir'in Hedefleri

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, öğrencilerine destek olmaya ve en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmeye çalıştıklarını belirtti. 2024 yılında elde ettikleri iki Avrupa ikinciliğiyle büyük bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Bozdemir, "En büyük arzumuz, dünya şampiyonluğunu ülkemize getirmek, milli marşımızı söylemek." şeklinde konuştu.

Okul İdarecilerinin Destekleri

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fatma Kulleş Çelebi, öğrencilerine destek verdiklerini, Eda Nur Kır ve Görkem Duran'ın Dünya Şampiyonası seçmelerine katılma hakkı kazandıklarını belirtti. Çelebi, "Onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerinde bulundu.

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