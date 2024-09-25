DOLAR
34,16 -0,2%
EURO
38,04 0,39%
ALTIN
2.921,48 -0,16%
BITCOIN
2.160.388,37 1,49%

Bodrum Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Gruplara Kaldı

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, GiroLive Panthers Osnabrück'u eleyerek gruplara yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:14
Bodrum Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Gruplara Kaldı

Bodrum Basketbol Tarih Yazdı

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını 70-66 mağlup etti. Bu sonuçla Bodrum ekibi, organizasyonda bir sonraki aşamaya geçmeyi başardı.

İlk Maçta İki Kere Kazandılar

Bodrum Basketbol, eleme turundaki ilk karşılaşmasında, deplasmanda oynadığı maçta rakibini 78-36 gibi farklı bir skorla yenmişti. Bu galibiyetlerle takım, gruplara kalmayı başardı ve yeni hedeflere odaklandı.

Başarı devam ediyor! Bodrum Basketbol, Avrupa arenasında ilerlemeye kararlı görünüyor.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Fibabanka Avrupa Kupası'na Galibiyetle Başladı
2
Galatasaray'ın PAOK ile Maç Notları
3
Galatasaray ve PAOK UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Yarıda Beraberliği Paylaştı
4
Mete Erol, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı
5
Ankara Keçiörengücü Oğuzhan Ayaydın'ı Transfer Etti
6
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Gruplara Yükseldi
7
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Wolves'ı Yenerek İşe Başladı

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı