Bodrum Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Gruplara Kaldı

Bodrum Basketbol Tarih Yazdı

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını 70-66 mağlup etti. Bu sonuçla Bodrum ekibi, organizasyonda bir sonraki aşamaya geçmeyi başardı.

İlk Maçta İki Kere Kazandılar

Bodrum Basketbol, eleme turundaki ilk karşılaşmasında, deplasmanda oynadığı maçta rakibini 78-36 gibi farklı bir skorla yenmişti. Bu galibiyetlerle takım, gruplara kalmayı başardı ve yeni hedeflere odaklandı.

Başarı devam ediyor! Bodrum Basketbol, Avrupa arenasında ilerlemeye kararlı görünüyor.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ön eleme turu rövanşında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers takımı ile Bodrum Spor Salonu'nda karşılaştı. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oyuncusu Yağmur Taşar (23) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.