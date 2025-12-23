DOLAR
Bodrum'da Büyük Atatürk Koşusu: Yaklaşık 250 Öğrenci Yarıştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'na 20 okuldan yaklaşık 250 öğrenci katıldı; yarışlar Turgutreis sahilinde 400-1500 m parkurlarda yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:26
Bodrum’da Büyük Atatürk Koşusu: Yaklaşık 250 Öğrenci Yarıştı

Bodrum’da Büyük Atatürk Koşusu gerçekleştirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Büyük Atatürk Koşusuna yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Etkinlik, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin yıldönümü kapsamında yapıldı.

Etkinlik Detayları

Koşu, Bodrum’un Turgutreis Mahallesi sahilinde gerçekleştirildi. Yarışlar; minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve veteranlar kategorilerinde, 20 okuldan yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Sporcular birincilik için 400 ila 1500 arasında değişen mesafelerde mücadele etti ve zaman zaman zor anlar yaşasa da çoğu sporcu bitiş çizgisine ulaştı.

Güvenlik ve Ödül Töreni

Olası sağlık sorunlarına karşı 112 Acil Sağlık ve Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri ambulansı hazır bekledi. Sporculara ödüller, Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ile Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk tarafından verildi.

Yetkililerin Mesajları

Kaymakam Ali Sırmalı yarışla ilgili olarak şunları dile getirdi: "27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’nu bugün bu güzel havada gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız gerçekten çok heyecanlı. Biz de onların heyecanına ortak olmak için bugün buraya geldik. Onlar bizim geleceğimiz; onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e layık evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle onların yanında olmak istedik. Hepsini tebrik ediyoruz. Bu yarışmayı organize eden ekibimize çok teşekkür ediyor, hepsine başarılar diliyoruz. Emeklerine sağlık"

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ise şu ifadeleri kullandı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Ankara’ya gelişine ithafen Türkiye genelinde yapılan bir organizasyonu, Bodrum’da da büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Sporcularımız heyecanlı, velilerimiz heyecanlı, öğretmenlerimiz ve okullarımız da aynı şekilde. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Bütün çocuklarımızı ve katılım gösteren okullarımızı tebrik ediyorum. Hepsine eğitim ve spor hayatlarında başarılar diliyorum"

