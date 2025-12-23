Selçuk İnan: 'Seyircimizle Yenilmez Olmak İstiyoruz'

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından takımın Teknik Direktörü Selçuk İnan karşılaşmayı ve sezon hedeflerini değerlendirdi.

Maç Değerlendirmesi

İnan, karşılaşmanın önemine vurgu yaparak, "Bizim için çok önemli maçtı. 2025 yılının son maçıydı. İlk yarının da son maçıydı. Böyle maçlara konsantre olmak biraz zordur ama bugün iyi mücadele ettik ve kazandık." dedi. Ayrıca, "2026 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Jo ve Darko'nun Performansı

Joseph Nonge (Jo) ve Darko Churlinov'un performanslarını değerlendiren İnan, "Bireysel olarak Jo da, Darko da çok iyi maç çıkardı. Ön oyuncuların skora katkı sağlaması onların özgüveni açısından çok önemli. Jo’nun attığı gol de çok önemliydi." ifadesini kullandı.

Darko için ise İnan, "Darko da bireysel olarak bugün çok önemli performans sergiledi. 2 gol attı. Her oyuncu hızlı bir şekilde ligimize adapte olamayabiliyor. Darko çok karakterli bir oyuncu. İkinci yarıda skor anlamında da bize daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Hedefi ve Yaklaşım

Kulübün Avrupa hedefiyle ilgili soruya İnan, hedef koyma anlayışını anlatarak şu açıklamayı yaptı: "Ben hedef koymuyorum ve sadece maç kazanmak istiyorum. Bu sene lige çıktık. İşimiz hiç de kolay değildi. Süper Lig’de kalıcı ve önemli bir takım olmak istiyorum. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz sürece zaten Avrupa’yı yakalayacağız."

İnan, ayrıca hedef baskısının camiaya ve oyunculara zarar verebileceğine dikkat çekti: "Böyle bir hedef baskısını camiaya kurmak istemiyoruz. Bu başlayınca oyuncu performansı yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Ne bunu sürekli dile getirmek ne de bu baskıyı kurmak lazım. İyi durumdayız ve maç kazanmak istiyoruz. Kendi sahamızda, seyircimizle birlikte yenilmez olmak istiyoruz."

Transfer Yasağı ve Kadro Durumu

Transfer yasağı konusunda net bilgi veren İnan, mevcut durumu şöyle anlattı: "Türk oyuncu konusunda cezamız var ve kadroda sadece 9 oyuncu tutabiliyoruz. Tarkan’ın gittiğini düşünürsek şu an 1 oyuncu transfer edebiliyoruz. Cezamız kalkarsa zaten durum değişir ve sizlerle paylaşırız. Yabancı konusunda ise giden olursa yenisini alabiliyoruz. Şu an gerçek bu. Bu değişirse 3-4 transfer yapmak istiyoruz." İnan ayrıca 14 yabancı sınırıyla ilgili mevcut uygulamaya değindi.

Kupa Takvimi ve Hafta İçi Maçlar

Kupa takvimiyle ilgili eleştiriler ve hafta içi maç oynanması hakkında İnan, "Geçen yıl bununla ilgili eleştirilerim oldu. Ama bu yıl planlamayla ilgili yapabileceğimiz eleştiri yok. Ama bazı takımlar üst üste maç yaptığı zaman zorluklar yaşayabiliyor. Hafta içi maç oynamak dünyada kabul görüyor artık. Bunu bir şekilde becerebilmek lazım" dedi.

Not: Tüm alıntılar Selçuk İnan'a aittir.

