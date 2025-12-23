DOLAR
Daniel Agyei: 'Yılı galibiyetle kapatmak güzel' — Kocaelispor 3-1 Erzurumspor FK

Kocaelisporlu Daniel Agyei, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı 3-1 yenmenin ve yılı galibiyetle kapatmanın mutluluğunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 18:21
Daniel Agyei: 'Yılı galibiyetle kapatmak güzel' — Kocaelispor 3-1 Erzurumspor FK

Daniel Agyei: 'Yılı galibiyetle kapatmak güzel'

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti

Kocaelisporlu oyuncu Daniel Agyei, Ziraat Türkiye Kupası C Grubundaki karşılaşmada Erzurumspor FK ile oynadıkları maçı 3-1 kazanmanın ardından duygularını paylaştı.

Agyei, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Kazandığımız için mutluyuz. Yılı galibiyetle kapatmak güzel" ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu sözlerini, "Şimdi sezonun bir sonraki bölümü için sabırsızlanıyoruz" diyerek tamamladı. Agyei'nin sözleri, takımın moral ve motivasyonuna vurgu yaptı.

Maçın skorunu ve Kocaelispor'un performansını öne çıkaran bu galibiyet, takımın kupa serüveninde olumlu bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

