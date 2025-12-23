DOLAR
Serkan Özbalta TFF'ye seslendi: "Çok yıpranıyoruz"

Özbalta, yoğun maç trafiği, ulaşım sıkıntıları ve cezalı oyuncular nedeniyle Erzurumspor'un "çok yıprandığını" belirterek TFF'ye organizasyon eleştirisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 19:07
Serkan Özbalta TFF'ye seslendi: "Çok yıpranıyoruz"

Serkan Özbalta TFF'ye seslendi: "Çok yıpranıyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Kocaelispor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor FKta Teknik Direktör Serkan Özbalta, karşılaşma sonrası yoğun maç takvimi ve organizasyon eksikliklerine tepki gösterdi.

Maç değerlendirmesi

Özbalta, mücadeleyi değerlendirirken takımın yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle aktardı: "Malum olaydan en çok yara alan kulübüz. 2 gün arayla maçlara gidiyoruz. Rekabeti yüksek seviyelere çekmek istiyorsak, şu an kullandığımız cümleleri insanlar duymak istemiyorsa, organizasyonları doğru yapmak zorundayız. Çok yıpranıyoruz."

Teknik direktör, takımın son dönemdeki programını detaylandırdı: "Bizim 2 gün önce Bandırma maçımız vardı. Perşembe yola çıktık. Bursa’dan Bandırma’ya 2-2,5 saatlik yolculuk yaptık. Maçımızı cumartesi oynadık ve oradan da Kocaeli’ye geldik, Salı günü maça çıktık."

Özbalta ayrıca ceza ve sakatlıklara dikkat çekti: "Malum olaydan (bahis soruşturması) dolayı 6 oyuncumuz cezalı. Bir oyuncumuz da sakat. Yani 7 oyuncumuz eksik."

Maç ertesi organizasyon tercihlerine dair de konuşan Özbalta, maçın erkene alınması talebinin reddedildiğini, bu nedenle takımın burada kalmak zorunda olduğunu belirtti ve Kocaelispor'un hak ettiği galibiyeti aldığını vurguladı: "Kocaelispor’u tebrik ediyorum."

Genç takımla sahaya çıkmama sebebi

Genç kadroyla sahaya çıkmama kararının gerekçesini açıklayan Özbalta, şehrin ve taraftarın beklentilerine dikkat çekti: "Şehrimiz, taraftarlarımız ve oradaki halkımız için nahoş bir karar olabilirdi. İstişare edilebilir, yasal da bir durum ama onlara haksızlık olabilirdi. ... Bize yakışmaz, Erzurumspor yönetim kuruluna yakışmazdı."

Özbalta, yaşanan gergin ortam ve iletişim sorunlarına işaret ederek, organizasyon ve uygulamalarda değişiklik gerektiğini belirtti: "Her kupa organizasyonunda maalesef bu cümleleri kullanmak zorunda kalacağız. Profesyoneller bunları değerlendirecektir."

Transfer planı ve lig hedefleri

Transfer ve kadro yapılanmasıyla ilgili de konuşan Özbalta, kulübü "transfer çöplüğüne" çevirmek istemediklerini ve yönetimle mutabık olduklarını söyledi: "3-4 transfere ihtiyacım var. 4’üncüyü yapabilirsek çok güzel olacak. Bütçe toparlanıyor, kulüp kurumsal yapıya kavuşturuluyor. Erzurum şehrine aidiyet geliştirecek, bizim oyun tarzımıza uyabilecek ve iş ahlakı olan 4 oyuncu diye kararlaştırdık. 3 tanesinde mutabıkız."

Özbalta, mevcut kadroya haksızlık etmek istemediğini, hedeflerinin takımı bir üst segmente taşımak olduğunu ifade etti: "İlk 7 için çalışıyoruz. Bizim 8 senedir oyunu domine etmeye yönelik oyunumuz var. Erzurumspor bu sene de bunu oynuyor. Segmenti bir yukarı çekmemiz gerekiyor. Transfere bu anlamda ihtiyacımız var."

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

