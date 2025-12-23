DOLAR
Gökhan Değirmenci: "Kupa kulübün genlerinde var" — Kocaelispor 3-1

Kocaelisporlu kaleci Gökhan Değirmenci, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı 3-1 yendikleri maç sonrası, kupayı müzeye katma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 18:21
Gökhan Değirmenci: "Kupa kulübün genlerinde var"

Kocaelisporlu kaleci Gökhan Değirmenci, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda kendi sahalarında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçın ve hedeflerin değerlendirmesi

Değirmenci, "İyi mücadele ettik, net skorla galip geldik. Camianın beklentisine karşılık vermek, önce gruptan çıkmak istiyoruz. Sonra inşallah final görürüz. Kupa kulübün genlerinde var" dedi.

Tecrübeli eldiven ayrıca, "Bu kulübün genlerinde olan Türkiye Kupası’nı müzemize katmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanarak takımın kupaya olan inancını vurguladı.

2025 değerlendirmesi

Değirmenci, sezon ve yıl değerlendirmesinde, "2025 yılına biz galibiyetle başlamıştık burada, geçen senenin ikinci yarısının ilk maçıydı. Bugün de galibiyetle 2025 yılını bitirdik. Bir tane de şampiyonluk kazandık. Kocaelispor camiası için 2025 yılı çok güzel geçti diye düşünüyorum. Kulübün tarihinde unutulmaz senelerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

