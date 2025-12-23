Benhur Keser: İzmit’te dolu dolu iki yıl geçirdim — Erzurumspor Kupa'da 3-1 Yenildi

Maç sonrası açıklamalar

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Erzurumspor FK, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Kocaelispor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erzurumspor FK futbolcusu Benhur Keser, 'Kocaelispor’u tebrik ediyorum. Kupa uzun bir maraton biliyorsunuz; kurallar değişti, grup aşamalı maç oynuyoruz. Burada mağlup olduk, üzgünüz. Önümüzde kendi ligimizde oynayacağımız önemli Çorum maçı var. Bu maçı unutup önümüzdeki maça odaklandık. Hedefimiz ligi daha iyi şekilde bitirmek.' dedi.

Keser, duygularını dile getirirken, 'İzmit’te dolu dolu iki senem geçti. En güzel yıllarımı burada yaşadım, en güzel sezonlarımı burada geçirdim. Garip bir duyguydu, mutlu oldum.' ifadelerini kullandı.

Futbolcu ayrıca taraftarlara teşekkür ederek, Kocaelispor'a 'bu güzel gidişatını sürdürmesini diliyorum' diyerek başarı temennisinde bulundu.

