Mustafa Ege Bilim: Hocamızın Verdiği Süreyi En İyi Şekilde Değerlendireceğim

Kupa maçında 3-1 galibiyet ve genç oyuncunun değerlendirmesi

Kocaelispor’un 19 yaşındaki oyuncusu Mustafa Ege Bilim, Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor FK karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından konuştu.

Maçta 20 dakika sahada kalarak takıma katkı verdiğini söyleyen Bilim, "2025 yılının son maçı. Bugün de bizim için önemli bir maçtı. Oynamayan, süre bulmayan ağabeylerimle beraber ben de süre buldum. Güzel geçti, inşallah önümüzdeki sene daha iyi hedeflerle, daha güzel yerlerde olacağız. Kendim ve takımımız adına kötü başladığımız bir sezon oldu. Ama şimdi toparladık; 10 maçtır güzel bir serimiz var. İnşallah daha iyi devam edeceğiz. Hocamızın verdiği her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum" dedi.

Genç oyuncunun vurguladığı nokta, hem bireysel olarak hem de takım halinde sezonu toparlama çabaları oldu. Bilim, verilen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek gelecek sezonda daha yüksek hedeflere ulaşmak istediklerini belirtti.

