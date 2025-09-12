Boluspor, 19 yaşındaki Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar anlaştı

Trendyol 1. Lig ekibi genç forvetle kadrosunu güçlendirdi

Boluspor, 19 yaşındaki forvet Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımda, "Kulübümüz, Corendon Alanyaspor forması giyen Arda Usluoğlu ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda anlaşma sağladı." ifadesine yer verildi.

Usluoğlu futbola Bucaspor 1928 altyapısında başladı ve burada gelişimini sürdürdü. Futbolcu, 2022 yılında Bucaspor 1928'de profesyonel oldu.

13 Eylül 2024 tarihinde ise Corendon Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak Süper Lig ekibine transfer oldu.

