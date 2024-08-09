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Boluspor, Khouma El Hadji Babacar'ı Transfer Etti

Boluspor, Senegalli forvet Khouma El Hadji Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:58
Boluspor, Khouma El Hadji Babacar'ı Transfer Etti

Boluspor Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor, Senegalli forvet oyuncusu Khouma El Hadji Babacar ile kulüp tarihinin yeni bir sayfasını açtı.

Sözleşme Detayları

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Khouma El Hadji Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyer Yolculuğu

Futbol kariyerine Senegal'de US Rail takımında başlayan Babacar, 17 Mart 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2007 yazında İtalya'nın Pescara alt yapısına transfer olmuştur.

Başarıları ve Performansı

Kariyerinde; Fiorentina, Racing, Padova, Modena, Sassuolo, Lecce, Alanyaspor ve Kopenhag takımlarında mücadele eden Babacar, toplamda 118 gol atıp 18 asist yapma başarısını göstermiştir.

Bu transfer, Boluspor'un önümüzdeki sezon için hedeflerine ulaşabilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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