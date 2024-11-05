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Bosna Hersek'ten Dzeko ve Hajradinovic'e Milli Davet

Süper Lig oyuncuları Dzeko ve Hajradinovic, Bosna Hersek'in milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:51
Bosna Hersek'ten Dzeko ve Hajradinovic'e Milli Davet

Bosna Hersek Milli Takımı'na Davet Edildiler

Süper Lig'de mücadele eden Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta yer alan Bosna Hersek Milli Takımı'nın seçmesine gösterdiler. Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Sergej Barbarez, Almanya ve Hollanda ile oynanacak maçlar için aday kadroyu açıkladı.

Aday Kadro Detayları

Başkent Saraybosna'da bir basın toplantısı gerçekleştirerek kadroyu duyuran Barbarez, toplamda 26 oyuncudan oluşan listeyi paylaştı. Bu kadroda Fenerbahçe'den Dzeko ve Kasımpaşa'dan Hajradinovic de yer aldı.

Müsabaka Tarihleri

Bosna Hersek, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 16 Kasım tarihinde Almanya'nın ev sahipliğini yapacak ve 19 Kasım'da ise Hollanda'yı ağırlayacak.

Aday Kadroda Yer Alan İsimler

  • Kaleciler: Martin Zlomislic (Rijeka), Nikola Vasilj (St. Pauli), Osman Hadzikic (Velez)
  • Defans: Sead Kolasinac (Atalanta), Stjepan Radeljic (Rijeka), Adrian Leon Barisic (Basel), Nikola Katic (Zürih), Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig), Dzenis Burnic (Karlsruher), Nihad Mujakic (Partizan), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Amar Dedic (Salzburg), Nail Omerovic (Osijek)
  • Orta saha: Armin Gigovic (Holstein Kiel), Benjamin Tahirovic (Ajax), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Orenburg), Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Denis Huseinbasic (Köln), Ifet Dakovac (Backa Topola)
  • Forvetler: Edin Dzeko (Fenerbahçe), Haris Tabakovic (Hoffenheim), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Esmir Bajraktarevic (New England Revolution), Samed Bazdar (Real Zaragoza), Luka Kulenovic (Heracles)

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez (fotoğrafta), UEFA Uluslar A...

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez (fotoğrafta), UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya ve Hollanda ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı. Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez (fotoğrafta), UEFA Uluslar A...

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez (fotoğrafta), UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya ve Hollanda ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı. Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

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