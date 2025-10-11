BOTAŞ 85-76: Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Yendi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-76 mağlup etti.

Maç Sonucu

Melikgazi Kayseri Basketbol: 76 - BOTAŞ: 85

Özet

Karşılaşma boyunca BOTAŞ, skor üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla BOTAŞ, ligde ikinci haftaya galibiyetle başladı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile BOTAŞ Kadir Has Kongre Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Williams (3) rakipleriyle mücadele etti.