BOTAŞ 85-76: Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Yendi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-76 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:55
BOTAŞ 85-76: Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Yendi

BOTAŞ 85-76: Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Yendi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 85-76 mağlup etti.

Maç Sonucu

Melikgazi Kayseri Basketbol: 76 - BOTAŞ: 85

Özet

Karşılaşma boyunca BOTAŞ, skor üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla BOTAŞ, ligde ikinci haftaya galibiyetle başladı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile BOTAŞ...

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile BOTAŞ Kadir Has Kongre Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Williams (3) rakipleriyle mücadele etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile BOTAŞ...

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yarışları Marmaris'te Gerçekleşti
2
Furkan Korkmaz AS Monaco'ya Transfer Oldu
3
Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi
4
Antalyaspor'dan Paraguaylı Forvet Samudio Transferi
5
İlk 11’de çıktığı maçta kazandıran gölü atan Arda Güler için Ancelotti konuştu: “Gelecek sezonda bizimle”
6
BOTAŞ 85-76: Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Yendi

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?