Botsvana, Atletizm Zaferi Sonrası 29 Eylül'ü Resmi Tatil İlan Etti

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın kazanan Botsvana, Cumhurbaşkanı Duma Gideon Boko'nun açıklamasıyla 29 Eylül'ü resmi tatil ilan etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:42
Altın madalya sonrası ulusal kutlama kararı

Botsvana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Duma Gideon Boko, Tokyo'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x400 metre bayrak yarışında altın madalya kazanan atletlerin tarihi bir başarı elde ettiğini vurgulayarak ülkeyi kutlama çağrısında bulundu ve 29 Eylülresmi tatil ilan etti.

Boko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada: "Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantılarına katılacağım, New York'ta kendimi çok gururlu hissediyorum. Herkese şunu söyleyeceğim: Botsvana'nın doğal elmasları sadece toprağın altında değil, aynı zamanda dünya şampiyonu sporcularımız! 30 Eylül bizim resmi bağımsızlık günümüz ve 29 Eylül ise resmi tatil ilan edildi. Pula!" ifadelerini kullandı.

Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori ve Busang Collen Kebinatshipi'den oluşan Botsvana takımı, ABD'yi geride bırakarak 4x400 metre erkekler bayrak yarışında zafere ulaştı ve bunu başaran ilk Afrika ülkesi oldu.

