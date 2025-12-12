DOLAR
Ertuğrul Doğan: Fatih Tekke isterse Muçi’yi alırız

Başkan Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke isterse sezon sonu Ernest Muçi’nin bonservisinin alınacağını, Vişça’nın kontratının sakatlık nedeniyle dondurulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:09
Genel kurul öncesi ziyaretler ve büyük projeler

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sürdürdükleri ilçe ziyaretleri kapsamında Şalpazarı’nda düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu. Doğan, Şalpazarı Belediye Binası Toplantı Salonu’nda Şalpazarı Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi’nin gösterisiyle karşılandı ve yoğun ilgi gördü.

13 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek Mali Genel Kurul öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, kulübü rahatlatacak iki önemli projenin yarın açıklanacağını söyledi. Doğan, Emlak Konut ile yapılan görüşmelere değinerek, stadyum çevresinde yaşam alanı projesi dahil olmak üzere sunumların profesyoneller tarafından yapılacağını belirtti. Bu iki yatırımın kiralama yöntemiyle hayata geçirilmesi halinde Trabzonspor’a 60 ila 80 milyon Euro arasında kalıcı gelir sağlayacağını vurguladı.

Kadro politikası ve transfer yaklaşımı

Doğan, kadro yapılanmasında Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibinin taleplerine öncelik vereceklerini söyledi. Tekke ve ekibinin tesislerde yoğun çalıştığını belirten Doğan, 'Hoca ne diyorsa, şartlar uygunsa onu yapacağız. Netleştiği anda yönetim kurulu olarak gereğini yerine getireceğiz' ifadelerini kullandı.

Doğan ayrıca, kadroyu bozma niyetlerinin olmadığını; ancak gelen çok önemli tekliflerin değerlendirilebileceğini aktardı. Yönetimin geniş bir oyuncu havuzu bulunduğunu belirten Doğan, her pozisyon için en az 5 aday olduğunu ve karar alma sürecinde B planlarının hazır olduğunu söyledi. Ayrıca ekip halinde alınan kararlara göre hareket edeceklerini ve şu an için 4 oyuncuya önemli teklifler olduğunu kaydetti.

Muçi ve Vişça hakkında açıklamalar

Bu sezon Beşiktaş’tan kiralık olarak kadroya katılan Arnavut oyuncu Ernest Muçi ile ilgili Doğan, 'Sezon sonunda Fatih Tekke, ‘alalım’ derse alırız. Teknik kadro isterse yaparız' diye konuştu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Vişça hakkında ise Doğan, Vişça’nın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını ve bu nedenle kontratını donduracaklarını açıkladı. Doğan, 'Vişça çok önemli ve değerli bir oyuncu... Hocamız kimi isterse, o doğrultuda hareket edeceğiz. Rapor geldiğinde bakacağız' dedi.

İlçe ziyaretleri sürecek

Doğan’ın programı kapsamında ayrıca Beşikdüzü, Vakfıkebir, Düzköy ve Yomra ilçelerine de ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

