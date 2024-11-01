DOLAR
34,33 -0,29%
EURO
37,35 0,08%
ALTIN
3.037,98 -0,49%
BITCOIN
2.408.531,95 -0,32%

Brezilya Grand Prix'si İçin Geri Sayım Başladı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Brezilya Grand Prix'si heyecanla bekleniyor. Yarış bilgileri ve pilot sıralamaları belli oldu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:28
Brezilya Grand Prix'si İçin Geri Sayım Başladı

Formula 1'de Sıradaki Heyecan: Brezilya Grand Prix

Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si ile devam ediyor. Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleşecek olan bu heyecanlı yarış, toplam 4,3 kilometrelik bir parkurda 71 tur üzerinden yapılacak.

Yarış Programı

Yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Bununla birlikte, yarışın kendisi 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Sezonun Podyum Zirvesinde Kimler Var?

Formula 1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen birinci sırada yer alırken, Lando Norris ve Charles Leclerc her biri 3 kez podyumda kendine yer buldu. Diğer yandan, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz ise 2'şer kez podyuma çıkarken, George Russell 1 kez bu başarıyı elde etti.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Brezilya Grand Prix'si öncesindeki pilotlar ve takımlar klasmanının ilk beş sırası şu şekildedir:

  • Pilotlar:
  • 1. Max Verstappen (Hollanda): 362 puan
  • 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315 puan
  • 3. Charles Leclerc (Monako): 291 puan
  • 4. Oscar Piastri (Avustralya): 251 puan
  • 5. Carlos Sainz (İspanya): 240 puan
  • Takımlar:
  • 1. McLaren: 566 puan
  • 2. Ferrari: 537 puan
  • 3. Red Bull: 512 puan
  • 4. Mercedes: 366 puan
  • 5. Aston Martin: 86 puan

Brezilya Grand Prix'sinin heyecan dolu yarışını kaçırmayın!

İLGİLİ HABERLER

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençler Flöre Dünya Kupası İstanbul'da Başladı
2
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
3
Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Üç Milli Sporcu Finale Çıktı
4
Antalyaspor'dan Paraguaylı Forvet Samudio Transferi
5
Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'da Süper Lig sevinci!
6
Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Ziraat Bankkart Maçının Hazırlıklarına Başladı
7
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ayvalıkgücü Belediyespor'un Zaferi

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de