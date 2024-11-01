Brezilya Grand Prix'si İçin Geri Sayım Başladı

Formula 1'de Sıradaki Heyecan: Brezilya Grand Prix

Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si ile devam ediyor. Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleşecek olan bu heyecanlı yarış, toplam 4,3 kilometrelik bir parkurda 71 tur üzerinden yapılacak.

Yarış Programı

Yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Bununla birlikte, yarışın kendisi 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Sezonun Podyum Zirvesinde Kimler Var?

Formula 1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen birinci sırada yer alırken, Lando Norris ve Charles Leclerc her biri 3 kez podyumda kendine yer buldu. Diğer yandan, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz ise 2'şer kez podyuma çıkarken, George Russell 1 kez bu başarıyı elde etti.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

Brezilya Grand Prix'si öncesindeki pilotlar ve takımlar klasmanının ilk beş sırası şu şekildedir:

Pilotlar:

1. Max Verstappen (Hollanda): 362 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315 puan

3. Charles Leclerc (Monako): 291 puan

4. Oscar Piastri (Avustralya): 251 puan

5. Carlos Sainz (İspanya): 240 puan

Takımlar:

1. McLaren: 566 puan

2. Ferrari: 537 puan

3. Red Bull: 512 puan

4. Mercedes: 366 puan

5. Aston Martin: 86 puan

Brezilya Grand Prix'sinin heyecan dolu yarışını kaçırmayın!