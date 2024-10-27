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Burak Aykun'un Avrupa Şampiyonası Başarısı

Burak Aykun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki madalya kazandı: bir gümüş ve bir bronz.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:30
Burak Aykun'un Avrupa Şampiyonası Başarısı

Burak Aykun'dan Avrupa Halter Şampiyonası'nda Etkileyici Başarı

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, milli sporcu Burak Aykun, sergilediği performansla dikkati üzerine çekti. Aykun, bu önemli organizasyonda bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Podyumda İki Derece

Şampiyonanın sabah seansında, erkekler 61 kiloda mücadele eden Burak Aykun, koparma dalında 116 kiloluk kaldırışla 4. sırada yer aldı. Ancak silkme kategorisinde 145 kiloyla gümüş madalyayı kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. Toplam kaldırışta ise 261 kiloyla Avrupa üçüncüsü unvanını elde ederek, yarışmayı sonlandırdı.

Daha Fazla Mücadele Bekleniyor

Şampiyonanın akşam seansında, Harun Algül (23 yaş altı erkekler 55 kilo), Cansel Özkan ve Burcu Alıcı (23 yaş altı kadınlar 55 kilo) gibi milli sporcular podyuma çıkacak. Bu sporcuların da Aykun kadar başarılı olmaları bekleniyor.

Burak Aykun'un madalya zaferi, Türkiye'nin halter alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Burak...

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Aykun, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Burak...

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Aykun, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

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