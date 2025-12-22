DOLAR
Burak Yılmaz: "Bugünkü mağlubiyeti tamamen kendi üzerime almam lazım" — Gaziantep FK 5-1 Başakşehir

Burak Yılmaz, Başakşehir'e 5-1 yenilgiyi üstlendi; yaşanan duygusal sürecin takımı etkilediğini ve devre arası için en az 3 takviye istediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 20:25
Burak Yılmaz: "Bugünkü mağlubiyeti tamamen kendi üzerime almam lazım" — Gaziantep FK 5-1 Başakşehir

Burak Yılmaz: "Bugünkü mağlubiyeti tamamen kendi üzerime almam lazım"

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir'e 5-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maçın ve takımın içinde bulunduğu sürecin değerlendirmesini yaptı.

Maç değerlendirmesi

Yılmaz, takımın maça istekli başladığını ancak basit bireysel hatalar nedeniyle goller yediklerini belirtti. "Bugünkü mağlubiyeti tamamen kendi üzerime almam lazım" diyen Yılmaz, attıkları golün güzel olduğunu ancak çalıştıkları yerlerden gol yemelerin üzüntü verici olduğunu ifade etti.

"Bugünün en üzücü tarafı, oyun disiplininden kopmak. Bu futbolda var. 5’te de var, 4’te de var, 6’da da var. Ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamamız lazım. Bu beni çok üzdü. Oyuncularım 0 puandan 23 puana geldiler. Hem mental, hem fiziksel, hem de duygu olarak yoruldukları bir dönem oldu. O yüzden şimdi bir tatile ihtiyaçları var. Bugünkü mağlubiyeti tamamen kendi üzerime almam lazım. Çünkü hafta içi yaşanan bu duygusal durumun, bence oyuncularımızı ne kadar etkilememiş görünse de etkilediğini düşünüyorum. O yüzden herkes için böyle bir şeyden dolayı özür dilerim"

Ara transfer hedefleri

Yılmaz, ligin ikinci yarısında daha istekli ve seri yakalayacak bir takım oluşturmak istediklerini söyledi. "Ben bunu başarabileceğimize eminim. Benim üzüntüm sadece bugün için, bu an için. Yarından itibaren tekrardan her şeye konsantre olacağız. Şimdi devre arası geliyor. Transfer dönemimiz var. Minimum 3 tane oyuncu almak istiyoruz. Kullanmadığımız oyuncularla konuşup vedalaşmak istiyoruz. Bu konuda kulübümüzü de düşünmem lazım. Maddi boyutunu düşünmem lazım. Çünkü bütçeler bizde kısıtlı"

Transferde hedeflenen mevkileri açıklayan Yılmaz, "Mevkiler belli. 1 tane kanat forvet, 1 tane sol bek-sol stoper oynayan, 1 tane de 6-8 oynayacak bir futbolcu almak istiyorum. 3 tane ilk 11’e net oyuncu istiyorum. Ekstradan genç oyuncu olursa onun için bir şey söyleyemem. Olmazsa olmazımız, 3 tane rotasyonda olacak oyuncu değil, direkt 11 oynayacak oyuncular istiyorum"

Kırmızı kart ve değerlendirme

Maçın 76. dakikasında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues ile ilgili konuşan Yılmaz, hakemin kararına işaret etti: "Küfür etmiş. Hakem küfür ettiğini söyledi. Kendisi küfür etmediğini söyledi. Hakemin ne kadar İspanyolca bildiğini bilmiyorum. Küfür etti diyorsa hakeme inanmak zorundayız. Oyuncumun da böyle biri olmadığını biliyorum. Yaşanmış ya da hakemle alakalı konuşacak bir şey yok. Kevin o kırmızı kartı görüyorsa, hatalı olan odur. Camara da Galatasaray maçında yok. Kevin Rodrigues de olmayacak. Aslında bizi üzenlerden bir tanesi de bu. Yoksa kaybedilmiş bir maçtan sonra bugün sonuna kadar o üzüntüyü yaşayıp, yarından sonra ayağa kalkacağız"

