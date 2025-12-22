DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,35 -0,43%
ALTIN
6.108,69 -2,28%
BITCOIN
3.768.981,04 0,24%

Fatih Tekke: 2-0 Hiç Beklemediğimiz Andı — Trabzonspor 4-3 Mağlup

Fatih Tekke, Gençlerbirliği karşısında 4-3 kaybettikleri maçta 2-0'lık bölümün sürpriz olduğunu, üretkenlik sorunu ve duran toplardan gol yeme alışkanlığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 23:23
Fatih Tekke: 2-0 Hiç Beklemediğimiz Andı — Trabzonspor 4-3 Mağlup

Fatih Tekke: 2-0 Hiç Beklemediğimiz Andı

Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu.

Tekke'nin Maç Sonrası Değerlendirmesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şu değerlendirmeyi yaptı: "Maçı genel değerlendirmem gerekirse 2-0 hiç beklemediğimiz andı. Çok fazla bir üretkenlik olmadı."

Tekke sözlerine şöyle devam etti: "Çok üzgünüm. Çünkü 4. golü, hatta 5. gol bile olsaydı bunu kabul etmem mümkün değil. Bence iyi oynadılar. Duran toplardan bugün nasipleri vardı ve çalıştığımız yerden gol yeme alışkanlığımız devam ediyor. Bu hepimizin hatası."

Tekke, takımın içinde bulunduğu duruma dair de uyarıda bulunarak, "Sadece boş kaleye kaçırdığımız bir pozisyon var. Kırılma anının bir tanesi olabilir. Trabzonspor olarak özellikle son haftalardaki geldiğimiz durumun çok altındayız. Bunun sebeplerini de aramızda konuşup bulmamız lazım. Bunun sebepleri neler olabilir diye düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TEKKE, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "MAÇI GENEL...

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TEKKE, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "MAÇI GENEL DEĞERLENDİRMEM GEREKİRSE 2-0 HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ ANDI. ÇOK FAZLA BİR ÜRETKENLİK OLMADI"

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Tekke: 2-0 Hiç Beklemediğimiz Andı — Trabzonspor 4-3 Mağlup
2
Gençlerbirliği 4-3 Trabzonspor: Metin Diyadin 'Bu galibiyet camia adına çok anlamlı'
3
Karşıyaka 2-1 Tire 2021 FK — TFF 3. Lig 4. Grup 15. Hafta
4
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi kampa girdi
5
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 2-1 Gaziantep FK — İlk Yarı
6
Yunus Akgün, Kasımpaşa karşısında Süper Lig'de 3. golünü attı
7
Yunus Emre Çift: Play-off’ta Avrupa maceramızı sürdüreceğiz

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi