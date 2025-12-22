Fatih Tekke: 2-0 Hiç Beklemediğimiz Andı — Trabzonspor 4-3 Mağlup

Fatih Tekke: 2-0 Hiç Beklemediğimiz Andı

Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu.

Tekke'nin Maç Sonrası Değerlendirmesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şu değerlendirmeyi yaptı: "Maçı genel değerlendirmem gerekirse 2-0 hiç beklemediğimiz andı. Çok fazla bir üretkenlik olmadı."

Tekke sözlerine şöyle devam etti: "Çok üzgünüm. Çünkü 4. golü, hatta 5. gol bile olsaydı bunu kabul etmem mümkün değil. Bence iyi oynadılar. Duran toplardan bugün nasipleri vardı ve çalıştığımız yerden gol yeme alışkanlığımız devam ediyor. Bu hepimizin hatası."

Tekke, takımın içinde bulunduğu duruma dair de uyarıda bulunarak, "Sadece boş kaleye kaçırdığımız bir pozisyon var. Kırılma anının bir tanesi olabilir. Trabzonspor olarak özellikle son haftalardaki geldiğimiz durumun çok altındayız. Bunun sebeplerini de aramızda konuşup bulmamız lazım. Bunun sebepleri neler olabilir diye düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

