Süper Lig: İlk Yarı Tamamlandı — Galatasaray Lider 42 Puan

Süper Lig'de İlk Yarı Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçıyla sona erdi. Sezonun ilk yarısında zirvede Galatasaray yer alırken, Fenerbahçe ikinci sırayı aldı.

Puan Durumu ve Haftanın Özeti

Galatasaray ligin ilk yarısını 42 puanla lider tamamlarken, Fenerbahçe 39 puanla onu takip etti. Göztepe yükselişini sürdürerek 32 puana çıktı. Beşiktaş ise 29 puanla 5. sırada bulunuyor.

Bu haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir, Gaziantep FK karşısında etkili bir oyunla 5-1 galip geldi. Akşam seansında oynanan gol düellosunda ise Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti; bordo-mavililer ligde 11 hafta sonra 2. yenilgilerini aldı ve 35 puanda kaldı.

Bu hafta oynanan 9 maçın 7'sinde ev sahibi ekipler galip gelirken, toplam 29 gol kaydedildi. Lige verilen aranın ardından 18. hafta müsabakaları 17-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

Gol Krallığı

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, son 8 maçta 8 gole imza atarak gol sayısını 12'ye yükseltti ve ilk yarıda gol krallığı listesinde zirvede yer aldı. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu 15 maçta 11 gol kaydetti. Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca ise 9'ar gole sahip.

Sarı-lacivertlilerin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Konyasporlu Umut Nayir ve Trabzonsporlu Felipe Augusto da 8'er golle gol sıralamasında yer aldı.

Düşme Potası

Küme düşme hattında Kayserisporun 15 puanı, Eyüpsporun 13 puanı ve Fatih Karagümrük'ün 9 puanı bulunuyor.

Haftanın Maçları ve Sonuçları

Kocaelispor - Antalyaspor: 2-1

Konyaspor - Kayserispor: 1-1

Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3

Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-0

Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0

Göztepe - Samsunspor: 2-0

Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0

Başakşehir - Gaziantep FK: 5-1

Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 17. HAFTA GALATASARAY - KASIMPAŞA