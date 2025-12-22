DOLAR
Gençlerbirliği 4-3 Trabzonspor: Metin Diyadin 'Bu galibiyet camia adına çok anlamlı'

Metin Diyadin, son 4 aydaki yönetim ve ekonomik sıkıntılar ışığında 4-3'lük Trabzonspor galibiyetinin Gençlerbirliği camiası için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 23:23
Gençlerbirliği 4-3 Trabzonspor: Metin Diyadin 'Bu galibiyet camia adına çok anlamlı'

Gençlerbirliği 4-3 Trabzonspor: Metin Diyadin galibiyetin önemini vurguladı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında kritik zafer

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Trabzonsporu 4-3 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kulübün yaşadığı yönetim ve ekonomik sorunlara dikkat çekti ve galibiyetin taşıdığı anlamı şöyle özetledi:

"Gençlerbirliği’nin yaşadığı, son 4 aydaki 3 başkan ve 3 hoca değişikliğinin getirdiği ekonomik sıkıntılarla beraber bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu. Hem ligdeki konum itibariyle hem de moral motivasyonu olarak hem camiaya hem oyunculara çok güzel bir moral oldu. Onun için bütün oyuncularımı ve herkesi tebrik ediyorum. Şu an için emin olun mevcut bütçeyi yönetmek bile zorken transfer biraz zor görünüyor. İki tane transfer yapabilsek çok iyi olur ama o da zor görünüyor. Hem yabancı oyuncu boşalması lazım hem de işin ekonomik tarafı var. Ama zaten biz zaten böyle zorlu dönemlerden, feda dönemlerinden geliyoruz. Camiamız için de elimizden geleni hep beraber oyuncularla birlikte yapacağız. İnşallah süreç istediğimiz gibi devam eder. Ama oyun olarak gerçekten bütün oyuncularımı tebrik ediyorum"

Diyadin, mevcut bütçe ve transfer kısıtlarına vurgu yaparak, kulübün içinde bulunduğu zorlu dönemde oyuncuları ve camiayı motive edecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ METİN DİYADİN, TRABZONSPOR MÜSABAKASININ ARDINDAN...

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ METİN DİYADİN, TRABZONSPOR MÜSABAKASININ ARDINDAN, "GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YAŞADIĞI SON DÖRT AYDAKİ ÜÇ BAŞKAN VE ÜÇ HOCA DEĞİŞİKLİĞİNİN GETİRDİĞİ EKONOMİK SIKINTILARLA BERABER BU GALİBİYET CAMİA ADINA ÇOK ANLAMLI VE GÜZEL OLDU" DEDİ.

