Sefer Yılmaz: "Tek eksik goldü" — Bodrum FK 0-0 Amed Sportif Faaliyetler

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 18. haftada Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı. Sefer Yılmaz, "Tek eksik goldü" dedi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 00:28
Trendyol 1. Lig 18. hafta — Bodrum FK 0-0 Amed Sportif Faaliyetler

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, maç sonrasında duygularını şöyle özetledi: "Çok keyifli maçtı, tek eksik goldü".

Yılmaz, karşılaşmayı ayrıntılı olarak değerlendirdi:

"İki taraf da elinden geldiğince gol atmaya çalıştı. Biz ilk yarı çok daha etkiliydik. 3-4 net pozisyonumuz var. İkinci devreye de iyi başladık ama perşembe günü çok zorlu bir deplasmanda Gençlerbirligi kupa maçımız vardı. Onun yorgunluğu ve maça çok az gün kala hazırlanmış olmamız ikinci yarıda kendini biraz hissettirdi. Bildiğiniz gibi ancak iki değişiklik yapabildik. Yedek kulübemiz de biraz zayıftı. Artık son maça inşallah Sarıyer maçıyla üç puanla ilk devreyi kapatıp, ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. İkinci yarı daha iyi bir Bodrumspor izlettirmek istiyoruz."

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla ilgili, "Çok keyifli maçtı, tek eksik goldü" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

