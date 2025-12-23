DOLAR
42,81 0,01%
EURO
50,33 -0,1%
ALTIN
6.119,38 -0,26%
BITCOIN
3.777.237,01 0,17%

Sinan Kaloğlu: Bodrum'dan Kaybetmeden Dönüyoruz

Amed SF Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol 1. Lig 18. haftasında Bodrum FK ile 0-0 biten maçta alınan bir puanın önemli olduğunu ve Iğdırspor maçına odaklanacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 00:28
Sinan Kaloğlu: Bodrum'dan Kaybetmeden Dönüyoruz

Sinan Kaloğlu: Bodrum'dan Kaybetmeden Dönüyoruz

Trendyol 1. Lig 18. hafta — Amed Sportif Faaliyetler 0-0 Bodrum FK

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk olduğu Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu maç sonrası şunları söyledi: "Özellikle uzun top ve dönen toplarda iyi hamle yapan oyunculara sahip.İlk yarı biraz bu beklediğimiz geçişleri onlara verdik. Vermememiz gerekiyordu, bir kaç tane geçişe izin verdik. Çok net pozisyon vermedik. Ama bizim de pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı ise oyunun kontrolü daha çok bizdeydi. Çok net pozisyonlara giren taraf bizdik. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Gerçekten ikinci yarı çok daha iyi oynadılar. Son dakikada kaçırdığımız bir pozisyon var ki gerçekten çok netti. Bodrumspor gibi zor bir deplasmandan beraberlikle dönüyoruz.Kazanamadık ama kaybetmedik de. Konumumuz iyi. O yüzden şimdi hafta sonu oynayacağımız Iğdırspor karşılaşmasına konsantre olacağız. İnşallah da galip geleceğiz" dedi.

Kaloğlu, ikinci yarıdaki üstün oyunun ve kaçırılan net pozisyonun altını çizdi. Teknik direktör, takımın ligdeki konumunun iyi olduğunu vurgulayarak hafta sonu oynanacak Iğdırspor maçına tam konsantrasyonla hazırlanacaklarını belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bodrum deplasmanından alınan bir puanın...

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bodrum deplasmanından alınan bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na Ziyaret
2
TFF Tahkim Kurulu 29 Futbolcunun 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı
3
Sinan Kaloğlu: Bodrum'dan Kaybetmeden Dönüyoruz
4
Sefer Yılmaz: "Tek eksik goldü" — Bodrum FK 0-0 Amed Sportif Faaliyetler
5
Gençlerbirliği 4-3 Trabzonspor: Metin Diyadin 'Bu galibiyet camia adına çok anlamlı'
6
Fatih Tekke: 2-0 Hiç Beklemediğimiz Andı — Trabzonspor 4-3 Mağlup
7
Süper Lig: İlk Yarı Tamamlandı — Galatasaray Lider 42 Puan

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi