Sinan Kaloğlu: Bodrum'dan Kaybetmeden Dönüyoruz

Trendyol 1. Lig 18. hafta — Amed Sportif Faaliyetler 0-0 Bodrum FK

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk olduğu Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu maç sonrası şunları söyledi: "Özellikle uzun top ve dönen toplarda iyi hamle yapan oyunculara sahip.İlk yarı biraz bu beklediğimiz geçişleri onlara verdik. Vermememiz gerekiyordu, bir kaç tane geçişe izin verdik. Çok net pozisyon vermedik. Ama bizim de pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı ise oyunun kontrolü daha çok bizdeydi. Çok net pozisyonlara giren taraf bizdik. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Gerçekten ikinci yarı çok daha iyi oynadılar. Son dakikada kaçırdığımız bir pozisyon var ki gerçekten çok netti. Bodrumspor gibi zor bir deplasmandan beraberlikle dönüyoruz.Kazanamadık ama kaybetmedik de. Konumumuz iyi. O yüzden şimdi hafta sonu oynayacağımız Iğdırspor karşılaşmasına konsantre olacağız. İnşallah da galip geleceğiz" dedi.

