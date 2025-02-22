Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı Deplasmanda 3-1 Geçti!

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi Heyecanı Devam Ediyor

SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TÜRŞAD ile karşı karşıya geldi. Yoğun rekabete sahne olan bu maçta Bursa temsilcisi, rakibini 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

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Karşılaşma, Adilcevaz ilçesinde gerçekleştirilirken, Kaymakam Nurhalil Özçelik ve çok sayıda voleybolsever maçı ilgiyle izledi. Bu galibiyetle Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.