Bursaspor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Uzatmada Kaybetti

Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda
Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında önemli bir karşılaşmaya çıktı.
Maç Detayları
Takım, normal süresi 78-78 eşitlikle sona eren karşılaşmada, İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile mücadele etti.
Uzatma Periyodu: Bursaspor, uzatma periyodunda 89-87 skoruyla maçı kaybetti.
Bu sonuçla birlikte Bursaspor’un kupadaki durumu tekrar değerlendirilmek durumunda kaldı.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftası B Grubu'nda Bursaspor ile İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftası B Grubu'nda Bursaspor ile İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.