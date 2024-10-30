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Bursaspor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Uzatmada Kaybetti

Bursaspor, Casademont Zaragoza'ya uzatmada 89-87 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:09
Bursaspor FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Uzatmada Kaybetti

Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda

Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında önemli bir karşılaşmaya çıktı.

Maç Detayları

Takım, normal süresi 78-78 eşitlikle sona eren karşılaşmada, İspanyol ekibi Casademont Zaragoza ile mücadele etti.

Uzatma Periyodu: Bursaspor, uzatma periyodunda 89-87 skoruyla maçı kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Bursaspor’un kupadaki durumu tekrar değerlendirilmek durumunda kaldı.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftası B Grubu'nda Bursaspor ile İspanya'nın Casademont...

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftası B Grubu'nda Bursaspor ile İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftası B Grubu'nda Bursaspor ile İspanya'nın Casademont...

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftası B Grubu'nda Bursaspor ile İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

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