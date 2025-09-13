Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, Feruza Kazakova'yı 4-1 yenerek kadınlar 51 kiloda finale çıktı; final TSİ 20.00'de Alua Balkibekova ile.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:48
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Özbekistanlı Feruza Kazakova'yı 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Maç ve kariyer notları

M&S Bank Arena, Liverpool'da oynanan karşılaşmayı kazanan Buse Naz, böylece dünya şampiyonalarında daha önce elde ettiği 1 altın ve 2 gümüş madalyaya ek olarak 4. kez dünya finali oynama şansı yakaladı. Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında ise 4 finali bulunan Buse Naz, büyük organizasyonlardaki final sayısını 10'a çıkardı.

Final randevusu

Buse Naz Çakıroğlu, dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistanlı Alua Balkibekova ile yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Buse Naz'ın açıklamaları

Karşılaşma sonrası konuşan Buse Naz, çok mutlu olduğunu belirterek yarın da kazanıp altın madalya almak istediğini söyledi. Maçın zorluğuna değinerek, "Teknik olarak eksik sporcu bile savaşarak madalya kazanmak istiyor. Çok zor ama güzel maçtı. İnşallah Büşra ile birlikte altın madalya alarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük organizasyonlardaki 10. finalinin hatırlatılması üzerine Buse Naz, "Gümüşten sıkıldım. Artık altın alacağım ve güzel bir şekilde şampiyonayı tamamlayacağız." diye konuştu.

Tribünde destek

Maçı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da takip etti. Buse Naz'ın mücadelesinde, başta Busenaz Sürmeneli olmak üzere tüm takım arkadaşları tribünden milli sporcumuza destek verdi.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
5
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
6
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı
7
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye