Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Özbekistanlı Feruza Kazakova'yı 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Maç ve kariyer notları

M&S Bank Arena, Liverpool'da oynanan karşılaşmayı kazanan Buse Naz, böylece dünya şampiyonalarında daha önce elde ettiği 1 altın ve 2 gümüş madalyaya ek olarak 4. kez dünya finali oynama şansı yakaladı. Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında ise 4 finali bulunan Buse Naz, büyük organizasyonlardaki final sayısını 10'a çıkardı.

Final randevusu

Buse Naz Çakıroğlu, dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistanlı Alua Balkibekova ile yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Buse Naz'ın açıklamaları

Karşılaşma sonrası konuşan Buse Naz, çok mutlu olduğunu belirterek yarın da kazanıp altın madalya almak istediğini söyledi. Maçın zorluğuna değinerek, "Teknik olarak eksik sporcu bile savaşarak madalya kazanmak istiyor. Çok zor ama güzel maçtı. İnşallah Büşra ile birlikte altın madalya alarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük organizasyonlardaki 10. finalinin hatırlatılması üzerine Buse Naz, "Gümüşten sıkıldım. Artık altın alacağım ve güzel bir şekilde şampiyonayı tamamlayacağız." diye konuştu.

Tribünde destek

Maçı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da takip etti. Buse Naz'ın mücadelesinde, başta Busenaz Sürmeneli olmak üzere tüm takım arkadaşları tribünden milli sporcumuza destek verdi.