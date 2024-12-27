Buse Tosun Çavuşoğlu: Hedefimiz Paris 2024 ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Altın Madalya

Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Altın Madalya Hedefi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan ve Dünya Güreş Birliği tarafından "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, olimpiyatlarda ve katılacağı diğer turnuvalarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

29 yaşındaki milli güreşçi, antrenörlüğünü üstlenen eşi Serkan Çavuşoğlu ile birlikte Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda antrenman yaparken, hedefleri ve geleceğe dair beklentilerini AA muhabirine açıkladı. Çavuşoğlu, "Kariyerimde olimpiyat madalyam yoktu. Madalyayı ülkeme, evime getirdiğim için çok mutluyum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Taha Akgül'ün federasyon başkanımız olmasının ardından yeni şampiyonluklara imza atmak için sıkı çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Türk Kadın Güreşi İçin Umut Verici Hedefler

Olimpiyat madalyası kazandırmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Kadın güreşinde artık altın, gümüş ve bronz madalyalar bekleniyor. Çalışmalarımız bu yönde olacak. Ülkemize altın madalyalar kazandırmak için hedefimizi belirledik." şeklinde değerlendirdi.

Yeni Şampiyonlar Yetiştirme İsteği

Buse Tosun Çavuşoğlu, kadın sporculara rol model olmayı çok değerli gördüğünü ifade etti. "Yeni şampiyonların çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle kız çocuklarının güreşe yönlendirilmesi kolay değil, ama onlara bir hedef koyarsak her şey daha da kolaylaşacak." dedi.

İmkanlar ve Destekler Artıyor

Antrenman partneri bulamadıkları dönemlerin geride kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Kadın güreşinin şu an geldiği konuma baktığımızda, birçok imkan mevcut. Bakanlığımız ve federasyonumuzun sunduğu fırsatları değerlendiren genç yetenekler bayrağı taşımak için her zaman hazır olsunlar." şeklinde konuştu.

Antrenör Serkan Çavuşoğlu: Başarı İçin Emek Şart

Eşi ve antrenörü Serkan Çavuşoğlu, olimpiyat sonrası yeni hedefler için çalışmalarının sürdüğünü belirtti. "Zorlu geçen sezonun ardından bu unvanı almak bizi çok mutlu etti. Hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak." dedi. Çavuşoğlu, "Başarının arkasında büyük emekler var, hayallerinize ulaşmak için emek vermeniz gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.