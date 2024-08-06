Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te Bronz Madalya Mücadelesi Verecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Devam Ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, stunning bir performans sergileyerek repesaj maçını kazandı.

Repesaj Müsabakasındaki Başarı

Buse, Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen mücadelesinde, Polonyalı rakibi Viktorya Choluj ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçta 4-3'lük skorla galip gelerek bronz madalya için önemli bir adım attı.

Bronz Madalya İçin Hedef Belli

Başarılı sporcu, akşam seansında bronz madalyayı kazanmak için Kuzey Koreli Sol Gum Park ile mücadele edecek. Tüm Türkiye, Buse'nin bu kritik maçında başarılı olmasını bekliyor.