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Çağla Baş, Babası Erbil ile Paris 2024'e Hazırlanıyor

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, baba desteğiyle Paris 2024'e madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:08
Çağla Baş, Babası Erbil ile Paris 2024'e Hazırlanıyor

Çağla Baş'ın Madalya Yolculuğu

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Daha önce iki kez paralimpik oyunlarda boy gösteren Baş, bu sefer madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Baba Desteğiyle Antrenman

Çağla Baş, antrenmanlarını yaparken onun en büyük destekçisi babası Erbil Baş. Babası, Çağla'yı kendi aracıyla poligona götürerek antrenmanları için ortam hazırlıyor. Erbil Baş, kızı ve torunuyla ilgilenerek, ona olan desteklerini her zaman gösteriyor.

Aldığı Başarılar ve Hedefleri

Çağla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce katıldığı oyunlarda istediği sonuçları alamadığını belirtirken, paralimpik madalya hedefinden vazgeçmediğini açıkladı. Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından zamanını Paris 2024 için harcadığını vurgulayan Baş, bu süre zarfında birçok uluslararası madalya kazandığını ifade etti.

Heyecanla Beklediği Gün

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almayı başaran Çağla, son antrenmanlarını yaparak yarışma gününü sabırsızlıkla bekliyor. "Olimpiyatlarda elimden geleni yapacağım. Paris'te güzel şeyler olmasını hayal ediyorum," diyor.

Baba Erbil'in Güvencesi

Erbil Baş, kızının yanında olmaktan mutluluk duyduğunu ve her zaman onun destekçisi olacağını dile getirdi. "Antrenmanlar uzun sürdüğünde bazen poligonda uyuyarak bile beklediğim oldu," diyerek destek olmanın her türlü yolu ile yanında olduğunu ifade etti. Ayrıca kızının Paris 2024'te madalya alacağına olan inancını da dile getirdi. "Kızımın kariyerinde tek eksik olimpiyat madalyası. O eksik de tamamlanacak," sözleriyle Çağla'ya olan güvenini pekiştirdi.

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