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Çanakkale'de Coşkulu Troya Yarı Maratonu Başladı

Çanakkale'de 3 bin koşucunun katıldığı Troya Yarı Maratonu, tarihi atmosferde başladı ve kentin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 11:22
Çanakkale'de Coşkulu Troya Yarı Maratonu Başladı

Çanakkale'de Troya Yarı Maratonu Coşkusu

Çanakkale’de yaklaşık 3 bin koşucunun katılımıyla Troya Yarı Maratonu başladı. Çanakkale Belediyesi öncülüğünde, Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Troya Müzesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlik, isim sponsorluğu Saucony ve ana sponsorluğu SPX tarafından üstlenilmiştir.

Koşucular, yarış öncesinde Kordon Boyu’ndaki Troya Atı önünde bir araya geldi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen tarafından verilen start ile yarışlar başladı.

Çeşitli Parkurlarla Koşu Heyecanı

Sporcular, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre yarışı, 6 kilometre halk koşusu ve çocuk koşuları olmak üzere toplamda 4 ayrı parkurda mücadele ediyor. Türkiye'nin en ikonik yarışlarından biri olmaya aday bu maratonda, katılımcılar şehrin güzellikleri ve tarihi Gelibolu Yarımadası manzarası eşliğinde koşma fırsatı buluyor.

Bu yılki maratona, Troya dönemine ait giysileri ve ilginç kostümlerle katılan koşucular, etkinliğin neşesine neşe kattı.

Kent Merkezindeki İlk Maraton

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, düzenlenen etkinliğin kent merkezinde gerçekleştirilen ilk maraton olduğunun altını çizerek, bunun şehrin tanıtımı ve turizmi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Kentte etkinlikleri artırmayı hedeflediklerini belirten Erkek, "Kent merkezinde halka açık bir etkinlik olmasını istedik. Toplam 3 bin yarışmacının 2 bin 200’ünün dışarıdan geldiğini gördük. Önümüzdeki yıllarda bu maratonu daha da geliştirecek ve geleneksel hale getireceğiz," dedi.

Etkinlik dolayısıyla kentteki hareketliliğin arttığını ve otellerin dolduğunu belirten Erkek, organizasyonda emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Çanakkale’de yaklaşık 3 bin koşucunun katıldığı Troya Yarı Maratonu başladı. Çanakkale Belediyesi...

Çanakkale’de yaklaşık 3 bin koşucunun katıldığı Troya Yarı Maratonu başladı. Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen, Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Troya Müzesi tarafından desteklenen, isim sponsorluğunu Saucony, ana sponsorluğunu ise SPX'in üstlendiği maraton öncesi koşucular, Kordon Boyu'ndaki Troya Atı önünde bir araya geldi.

Çanakkale’de yaklaşık 3 bin koşucunun katıldığı Troya Yarı Maratonu başladı. Çanakkale Belediyesi...

Çanakkale’de yaklaşık 3 bin koşucunun katıldığı Troya Yarı Maratonu başladı. Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen, Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Troya Müzesi tarafından desteklenen, isim sponsorluğunu Saucony, ana sponsorluğunu ise SPX'in üstlendiği maraton öncesi koşucular, Kordon Boyu'ndaki Troya Atı önünde bir araya geldi.

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