Carlos Cuesta, Galatasaray'ın 8. Kolombiyalı Futbolcusu Oldu

Carlos Cuesta, Galatasaray'ın 8. Kolombiyalı Futbolcusu

Belçika temsilcisi Genk'ten transfer edilen Carlos Cuesta, 25 yaşındaki stoper, Galatasaray tarihindeki 8. Kolombiyalı futbolcu olma unvanını kazandı. 1959 yılından bu yana hâlâ sarı-kırmızılı formayı terleten Cuesta, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerini alması ile takımın kadrosuna dahil oldu.

8 Milyon Avro Bonservis Bedeli

Galatasaray, Carlos Cuesta için Genk kulübüne 8 milyon avro bonservis ücreti ödeyerek önemli bir transfer gerçekleştirmiş oldu.

Geçmişteki Kolombiyalı Futbolcular

Sarı-kırmızılı takım tarihindeki Kolombiyalı oyuncu geleneği, unutulmaz kaleci Faryd Mondragon ile 2001 yılında başlamıştır. Ardından sırasıyla Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao ve Davinson Sanchez Galatasaray formasını giymiştir.

Yabancı Futbolcu Sayısı 209'a Yükseldi

Carlos Cuesta'nın transferiyle birlikte Galatasaray tarihindeki toplam yabancı futbolcu sayısı 209'a çıkmıştır. 1959 sezonundan bu yana, 6 kıta ve 53 ülkeden 207 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalanmıştır.

Brezilya En Fazla Temsil Edilen Ülke

Galatasaray, transferlerde en fazla Brezilyalı futbolcuları tercih etmiştir. Bugüne dek kadroya katılan 25 Brezilyalı futbolcu, kulübün yabancı oyuncu politikasında önemli bir yer edinmiştir.

Türk Asıllı Yabancı Futbolcular

Galatasaray’da başka ülkelerin vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu da daha önce forma giymiştir. Bunlar arasında Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın, Eren Derdiyok gibi isimler bulunmaktadır.

Galatasaray'ın Yabancı Futbolcuları

Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayıları ve ülkeleri şu şekildedir:

Brezilya: 25

25 Yugoslavya: 16

16 Romanya: 15

15 Fransa: 10

10 Almanya: 9

9 Kolombiya: 8

8 Hollanda: 7

7 Arjantin: 7

7 Diğer Ülkeler: 77

Yabancı futbolcuların katkıları, Galatasaray’ın uluslararası başarılarının da temelini oluşturmaktadır.