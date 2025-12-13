DOLAR
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 3-0 Eyüpspor — Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Goller Laçi (pen.), Samet Akaydın ve Ali Sowe'den geldi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:38
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında oynadığı maçta Eyüpspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Maçtan dakikalar

45+2. dakikada Qazim Laçi'nin penaltı golüyle Çaykur Rizespor öne geçti. (Qazim Laçi dk. 45+2 pen.)

52. dakikada Hojer’in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Samet'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

81. dakikada topla ilerleyen Augusto’nun pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Ali Sowe, kaleci Felipe’yi geçerek skoru 3-0 yaptı.

Hakemler ve skor bilgisi

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Goller: Qazim Laçi (dk. 45+2 pen.), Samet Akaydın (dk. 52), Ali Sowe (dk. 81) — Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor

Başlangıç 11: Fofana, Mithat, Samet (Attila Mocsi dk. 85), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Qazim Laçi (Muhamed Buljubasic dk. 58), Rak-Sakyi (Zeqiri dk. 68), Olawoyin (Taylan Antalyalı dk. 83), Augusto, Ali Sowe (Halil Dervişoğlu dk. 83)

Yedekler: Erdem Canpolat, Osman Yağız Topçu, Valentin Mihaila, Altin, Yakup Ayan, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Eyüpspor

Başlangıç 11: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Halil Akbunar (Umut Meraş dk.46), Stepanenko (Svit Seslar dk. 58), Kerem Demirbay, Draguş (Prince Ampem dk. 86), Legowski (Yalçın Kayan dk. 46), Mame Thiam (Christ Otiniel Sadia dk. 90+1), Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek

Teknik Sorumlu: Atila Gerin

Sarı kartlar

Çaykur Rizespor: Laçi, Samet Akaydın

Eyüpspor: Halil Akbunar, Serdar Gürler

