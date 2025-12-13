Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 3-0 Eyüpspor — Maç Özeti

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 3-0 Eyüpspor
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında oynadığı maçta Eyüpspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Maçtan dakikalar
45+2. dakikada Qazim Laçi'nin penaltı golüyle Çaykur Rizespor öne geçti. (Qazim Laçi dk. 45+2 pen.)
52. dakikada Hojer’in sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Samet'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
81. dakikada topla ilerleyen Augusto’nun pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Ali Sowe, kaleci Felipe’yi geçerek skoru 3-0 yaptı.
Hakemler ve skor bilgisi
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Goller: Qazim Laçi (dk. 45+2 pen.), Samet Akaydın (dk. 52), Ali Sowe (dk. 81) — Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Başlangıç 11: Fofana, Mithat, Samet (Attila Mocsi dk. 85), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Qazim Laçi (Muhamed Buljubasic dk. 58), Rak-Sakyi (Zeqiri dk. 68), Olawoyin (Taylan Antalyalı dk. 83), Augusto, Ali Sowe (Halil Dervişoğlu dk. 83)
Yedekler: Erdem Canpolat, Osman Yağız Topçu, Valentin Mihaila, Altin, Yakup Ayan, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Eyüpspor
Başlangıç 11: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Halil Akbunar (Umut Meraş dk.46), Stepanenko (Svit Seslar dk. 58), Kerem Demirbay, Draguş (Prince Ampem dk. 86), Legowski (Yalçın Kayan dk. 46), Mame Thiam (Christ Otiniel Sadia dk. 90+1), Umut Bozok
Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek
Teknik Sorumlu: Atila Gerin
Sarı kartlar
Çaykur Rizespor: Laçi, Samet Akaydın
Eyüpspor: Halil Akbunar, Serdar Gürler
