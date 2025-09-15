Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği — Emrecan Bulut'la Son Dakika Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Emrecan Bulut'un son dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti; VAR kaynaklı penaltı Fofana tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 22:26
Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

65. dakikada ev sahibi ekipten Laçi'nin pasında topla buluşan Zeqiri'nin sol kanattan şutunda kaleci Erhan Şentürk, topu kontrol etti.

67. dakikada Laçi'nin sol kanattan ortasında Sowe'un ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

90 +3 dakikada Zeqiri'nin sağ kanattan ortasında topla buluşan Emrecan Bulut'un dönerek şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90+6 dakikada Hanousek'in pasında Panikolaou'nun müdahalesi sonrası Zuzek, yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.

90+9 dakikada Onyekuru'nun kullandığı penaltı atışında kaleci Fofana, gole izin vermedi.

Müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

