Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği — Emrecan Bulut'la Son Dakika Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Emrecan Bulut'un son dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti; VAR kaynaklı penaltı Fofana tarafından kurtarıldı.