Çaykur Rizespor, Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 Geçti: Hedef Gruplardan Çıkmak

Çaykur Rizespor, Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 Geçti

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Artı Değer Vanspor FK’yi 6-0 mağlup ederek, grup aşamasına geçmeyi başardı. Teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Artık gruplara kaldık ve bir sonraki hedefimiz gruplardan çıkmak olacak." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Palut'un Açıklamaları

Palut, basın toplantısında, Türkiye Kupası’ndaki bu eleme maçının önemine değinerek, "Böyle maçlarda asıl olan ciddiyet ve disiplinli oynamak. Rakip kim olursa olsun. Bugün oyuncularımda, maçın başından itibaren bu ciddiyeti görebildim." dedi. Ayrıca, ilk yarıyı yüksek bir skorla kapattıklarını belirtti.

İkinci Yarıda İyi Performans

İkinci yarıda da tempoyu koruduklarını vurgulayan Palut, "Belli bir tempoyla ilerleyip galip geldik. Oyuncularımı kutluyorum. Artı Değer Vanspor FK'nın da buraya gelmenin zorluklarını yaşadığını biliyorum ve onları da tebrik ediyorum," şeklinde konuştu.

Artı Değer Vanspor FK Antrenörü Yıldırım'ın Görüşleri

Artı Değer Vanspor FK'nın antrenörü Murat Yıldırım ise, zorlu bir yolculuktan sonra Rize'ye geldiklerini vurguladı. Yıldırım, "Antrenman yapma fırsatımız bile olmadı. İlk defa sahaya çıkan oyuncularımız oldu. Aldığımız skor, bireysel hatalardan kaynaklandı," dedi.

Ligde Hedef Belli

Yıldırım, ligdeki durumlarına da değinerek, "İnişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu ama bizim için lig daha önemli. Bu takımı bir üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız," ifadelerini kullandı.