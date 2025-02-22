Çaykur Rizespor'dan Kritik Galibiyet: İlhan Palut Açıklamalarda Bulundu

Çaykur Rizespor, Samsunspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör İlhan Palut, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:07
Çaykur Rizespor'dan Kritik Galibiyet: İlhan Palut Açıklamalarda Bulundu

Çaykur Rizespor 3-2 Galip Geldi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, Samsunspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör İlhan Palut, alınan 3 puanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Samsunspor'a Karşı Zor Bir Maç

Samsunspor'un ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan Palut, “Ligin son periyoduna baktığımız zaman aslında fikstür olarak kolay değil. Beş haftanın dördünde Başakşehir, Samsun, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacağımız bir süreç var,” dedi.

Buna ek olarak, Samsunspor'un sahasında iyi oynadığını ifade eden Palut, “Özellikle maç başlangıcına çok dikkat etmek istedik. Şanssız bir golle geriye düştük. Ancak takımı sahada yeniden toparlayarak geri dönebildik,” şeklinde konuştu.

Değişikliklerle Gelen Başarı

İlk yarıyı 2-0 geride kapattıklarını hatırlatan Palut, “Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Üç değişiklik yaptım ve sistemi değiştirdim. Bu değişiklikler, sahadaki enerjiyi değiştirmek ve rakibin oyununu bozmak için gerekliydi,” dedi.

Kenardan gelen değişikliklerin ardından 3 gol bulduklarının altını çizen Palut, “Hala rahat olduğumuzu söyleyemem. Üç puan çok önemliydi ve bu galibiyet takımımıza öz güven olarak yansıyacaktır,” açıklamalarında bulundu.

İstikrarın Önemi

İlhan Palut, Rizespor'un en büyük sorunlarının başında maçlar arası istikrarsızlığın geldiğini belirtti: “Bu maç, bizlere istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Buradan 3 puan alarak cebimize koymamız gerekiyor,” diye konuştu. Oyuncularını da gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti.

Öte yandan, maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Çaykur Rizesporlu futbolcu Papanikolaou'un omzunun çıktığı bildirildi.

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