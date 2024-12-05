Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi!

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başarıya Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in önemli temsilcilerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde sahasında Silivrispor ile karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan bu çekişmeli maçta Çaykur Rizespor, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 5. tura yükselmeyi başardı.

Maçın Detayları

Büyük bir heyecan içinde geçen karşılaşmada, Çaykur Rizespor’un puan tablosundaki yeri ve form durumunu da gözler önüne serdi. Rize temsilcisi, güçlü oyununu 3 golle taçlandırarak, Silivrispor karşısında önemli bir zafer elde etti.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğuna devam edecek. Futbolseverler, Çaykur Rizespor'un bir sonraki turdaki performansını merakla bekliyorlar.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Çaykur Rizespor ile Silivrispor ile Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Zeqiri (sağda) rakipleri ile mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Çaykur Rizespor ile Silivrispor ile Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Zeqiri (sağda) rakipleri ile mücadele etti.