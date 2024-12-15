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ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'u 101-53 Yenerek Fark Yaratıyor

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bodrum Basketbol'u 101-53 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:02
ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'u 101-53 Yenerek Fark Yaratıyor

ÇBK Mersin Fırtınası Devam Ediyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Bodrum Basketbol ile karşılaştı. ÇBK Mersin, bu kritik mücadeleyi 101-53 gibi bir skorla kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Dominant Performans

Maç boyunca sergilediği üstün performansla rakibine geçit vermeyen ÇBK Mersin, bu galibiyetle ligdeki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu. Taraftarlarının da destek verdiği takım, etkileyici oyunuyla hafızalara kazındı.

Öne Çıkan İsimler

Bodrum'daki bu zorlu karşılaşmada, ÇBK Mersin'in yıldız oyuncuları, hem savunma hem de hücumda çok etkili oldu. Maçın en skorer ismi olan oyuncular, rakip potada etkili toplar yerleştirerek zaferin mimarları arasında yer aldı.

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