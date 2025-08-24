Cemal Yusuf Bakır, 20 yaş altı dünya 2'ncisi oldu — Grekoromen 130 kg'ta gümüş

Türkiye, şampiyonayı 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı

Milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda mindere çıkan Cemal Yusuf; Japon Kosei Miyaki'yi 8-5, Azerbaycanlı Mazaim Mardanov’u 4-3 ve Ukraynalı Ivan Yankovsky'yi tuşla yenerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Rus Ali Ilyasov ile yapılan müsabakayı kaybeden Cemal Yusuf, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Türkiye, bu sonuçla şampiyonayı 4 madalyayla (1 gümüş, 3 bronz) kapattı.

