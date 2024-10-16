Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 Yıl Men Cezası

Cengizhan Ramazan Doğan'ın Doping Cezası

2024 Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken Cengizhan Ramazan Doğan, doping nedeniyle 3 yıl süreyle yarışmalardan men cezası aldı.

Dopingle Mücadele Komisyonu Açıklama Yaptı

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Cengizhan'ın doping testinde yasaklı olan boldenone maddesine rastlandığı belirtildi. Bunun sonucunda, sporcu 5 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca güreş etkinliklerine katılamayacak.

Sonuç ve Etkileri

Cezanın ardından genç sporcunun kariyerinde büyük bir kırılma yaşanacağı öngörülmekte, bu durumun spor camiasında nasıl yankılanacağı merakla bekleniyor.