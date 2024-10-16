DOLAR
34,17 0,13%
EURO
37,2 0,29%
ALTIN
2.943,67 -0,53%
BITCOIN
2.306.416,42 -1,2%

Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 Yıl Men Cezası

Güreşçi Cengizhan Ramazan Doğan, doping nedeniyle 3 yıl müsabakalardan men edildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:03
Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 Yıl Men Cezası

Cengizhan Ramazan Doğan'ın Doping Cezası

2024 Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken Cengizhan Ramazan Doğan, doping nedeniyle 3 yıl süreyle yarışmalardan men cezası aldı.

Dopingle Mücadele Komisyonu Açıklama Yaptı

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Cengizhan'ın doping testinde yasaklı olan boldenone maddesine rastlandığı belirtildi. Bunun sonucunda, sporcu 5 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca güreş etkinliklerine katılamayacak.

Sonuç ve Etkileri

Cezanın ardından genç sporcunun kariyerinde büyük bir kırılma yaşanacağı öngörülmekte, bu durumun spor camiasında nasıl yankılanacağı merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 Yıl Men Cezası
2
Rafael Nadal Tenis Kariyerine Veda Ediyor
3
Nesine 2. Lig 6. Hafta Sonuçları Açıklandı
4
Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
5
Vatandaş Diplomat Projesi ile Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili
6
Thomas Reis: Mourinho ile Karşılaşmanın Heyecanı

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı