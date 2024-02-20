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CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri Türkiye'de oynanacak

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:15
CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri Türkiye'de oynanacak

TÜRKİYE, CEV ŞAMPİYONLAR LİGİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne hem erkeklerde hem de kadınlarda bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.

spor

Avrupa'nın en önemli organizasyonlarından biri olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri bu yıl ülkemiz de yapılacak. İtalya'nın Trieste şehrinde konu ile ilgili olarak Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in de katılım sağladığı geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de düzenlenmiş olcak. Bu nedenle de Türkiye için büyük öneme sahip olan bu finallerin Türkiye ‘nin hangi şehrinde yapılacağı ise henüz kesinleşmedi. 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri 5 Mayıs’ta ülkemizde oynanacak.

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