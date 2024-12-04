CHP, İsrailli Futbolcunun Asker Selamı İçin UEFA'ya Mektup Gönderdi

CHP'den UEFA'ya Mektup Gönderildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında, İsrailli futbolcunun asker selamı vermesinin disiplin hükümlerine aykırı olduğunu belirterek, UEFA'ya mektup gönderdi.

Maçın Oynandığı Yer ve Güvenlik Tartışmaları

Başarır, mektubunda, karşılaşmanın Türkiye'de yapılması gerektiğinin altını çizerken, iktidarın güvenlik gerekçesi göstererek maçı Macaristan'da oynattığını ifade etti.

Maçta gol atan futbolcunun bu tarz bir eyleme imza atmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başarır, “İsrail'in Filistin'de bir katliam yaptığını ve insanlık suçu işlediğini” savundu.

UEFA'nın Çifte Standartları

Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın UEFA'ya herhangi bir başvuruda bulunmadığını ve UEFA'nın resen bir soruşturma açmadığını hatırlatan Başarır, “2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Millî futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına yönelik UEFA'nın soruşturma başlattığını anımsatıyorum” dedi. Başarır, bu eylemin daha ağır bir insanlık suçu olduğunu belirterek, “Çocuklar ölüyor, Filistin bombalanıyor; bu ahlaksız, asker selamı yapıyor.” şeklinde konuştu.

UEFA'nın Kuralları ve Beklentiler

Başarır, mektubunda UEFA Disiplin Yönetmeliği'nde terör ve insanlık suçlarını düzenleyen 11 ve 14. maddelerine dikkat çektiklerini belirtirken, “Şikayetlerimizi, CHP Grubu, 86 milyon vatandaşımız ve Filistin halkı adına yolluyoruz.” dedi. Başarır, UEFA'dan en ağır cezayı beklediklerini ifade ederek, bu süreci iletişimle takip edeceklerini duyurdu.

Açıklamalarının ardından Başarır ve beraberindekiler, TBMM'deki PTT şubesine giderek mektubu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e gönderdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'e gönderdiği mektupta, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında İsrailli futbolcunun asker selamı vermesinin disiplin hükümlerine uygun olmadığını hatırlatarak, oyuncunun cezalandırılmasını istedi. Başarır, mektubu göndermeden önce Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'e gönderdiği mektupta, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında İsrailli futbolcunun asker selamı vermesinin disiplin hükümlerine uygun olmadığını hatırlatarak, oyuncunun cezalandırılmasını istedi. Başarır, mektubu göndermeden önce Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.