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Christiano Ronaldo'nun gerçek yaşı farklıymış! Ablasından şaşırtan paylaşım

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Christiano Ronaldo'nun gerçek yaşı farklıymış! Ablasından şaşırtan paylaşım
Kariyerindeki başarılarıyla damga vuran Cristiano Ronaldo'nun gerçek yaşı hakkında farklı iddialar ortaya atıldı. 38 yaşında olan yıldız oyuncunun yaşının 28 olduğu gündeme damgasını vurdu.

Bosna Hersek mücadelesinde attığı iki golle 2023 yılında en fazla gol atan isim haline gelen Cristiano Ronaldo'nun başarısı gözler önünde olurken herkesten takdir görmeye devam ediyor. 38 yaşındaki isim Suudi Arabistan'da forma giyerken rakiplerini geride bırakmaya tam gaz devam etmektedir.

Ronaldo gerçek yaşı

Ronaldo, Bosna Hersek maçının ilk yarısında ağlarla buluşurken toplamda 40 golle 2023 yılının enlerinin arasında asını yazdırdı. Katia Aveiro, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 38 yaşında dünyanın en çok gol atan ismi Ronaldo'nın 20'li yaşlarda olduğunun altını çizdi. Ronaldo 28 yaşında annem yanlış kaydettirmiş ifadelerini kullanarak herkesin gündeminde yer aldı.

38 yaşındaki bir sporcunun oyun oynadığı gibi oynaması mümkün değil farklı bir yetenek sözleri telaffuz edilirken kardeşiyle gurur duyduğunu açıkladı. 

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