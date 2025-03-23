ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 17:57
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, Emlak Konut'u 85-64'lük skorla mağlup ederek, kupanın sahibi olmayı başardı.

Karşılaşmaya iki takımın da etkili dış atışlarla başladığı görüldü. İlk 5 dakikayı ÇİMSA ÇBK Mersin, 11-8 önde tamamladı. Emlak Konut'un skor üretiminde zorluk yaşadığı bu dönemde, Mersin temsilcisi oyun kontrolünü eline alarak boyalı alandan bulduğu sayılarla skoru lehine çevirdi ve ilk periyodu 27-13 önde kapattı.

İkinci çeyrekte, Emlak Konut'un uzun oyuncularıyla sayı bulma çabaları dikkat çekti. Ancak ÇBK Mersin, toplarında iyi paslaşma ile hücumda kontrollü bir oyun ortaya koyarak, soyunma odasına 50-31'lik avantajla gitti.

Üçüncü periyotta, McCovan ile pota altını etkili kullanan ÇİMSA ÇBK Mersin, dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı 28 sayıya kadar çıkardı ve son bölüme 74-46 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte, Mersin temsilcisi üstünlüğünü koruyarak maçı 85-64'lük sonuçla tamamladı ve ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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