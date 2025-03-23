ÇİMSA ÇBK Mersin ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ÇİMSA ÇBK Mersin'e kupası takdim edildi. Final maçı, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti ve sonrasında kupa seremonisi düzenlendi.

Kupa Törenine Dair Detaylar

Törenin başlangıcında Emlak Konut takımına ikincilik şilti verildi. 2022'nin ardından ikinci kez şampiyonluk yaşayan ÇBK Mersin'in oyuncuları ile teknik ekibine madalyalarını Edirne Valisi Yunus Sezer ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya takdim etti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Edirne Valisi Sezer, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ÇİMSA ÇBK Mersin'in kaptanı Asena Yalçın'a verdi.

Sevinç Anları

Kaptan Asena ile Sinem Ataş kupayı birlikte havaya kaldırırken, ÇBK Mersin oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı.

MVP McCowan

ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD’li pivotu Teaira McCowan, ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Emlak Konut ile oynanan final maçında 22 sayı bularak en skorer isim olmayı başaran McCowan, Mersin temsilcisinin şampiyonluğa ulaşmasında önemli bir rol üstlendi. Ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten'den aldı.