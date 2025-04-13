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ÇİMSA ÇBK Mersin Taraftarları, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finalini Dev Ekranda Heyecanla İzledi

Mersin'de basketbolseverler, ÇİMSA ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalini dev ekrandan izleyerek büyük coşku yaşadı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 23:55
ÇİMSA ÇBK Mersin Taraftarları, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finalini Dev Ekranda Heyecanla İzledi

Mersin'de basketbol tutkunları, ÇİMSA ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki final mücadelesini dev ekran eşliğinde izleme fırsatı buldu. Yenişehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil şeridinde büyük bir ekran kurarak Mersinlilere keyifli bir ortam sağlamış oldu.

Fİnal mücadelesinde ÇBK Mersin ile Çekya ekibi ZVVZ USK Prag karşı karşıya geldi. Maç öncesinde çok sayıda taraftar, sahildeki yeşil alanda toplanarak takımlarına destek vermek için bir araya geldi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de bu coşkulu atmosferi paylaşan isimler arasında yer aldı.

ÇBK Mersin'in tarihindeki ikinci finalde, taraftarlar büyük bir dikkat ve heyecanla maçı takip etti. Takımın maskotu "ÇUKO" ve dans grubu, periyot aralarında yaptığı gösterilerle sahne alarak atmosferi daha da renklendirdi. Ancak, finalde ZVVZ USK Prag'a 66-53 mağlup olan Mersin ekibi, organizasyonu ikinci sırada tamamlamış oldu.

Maç sonrası taraftarlar, Mersin ekibinin finale ulaşmasının getirdiği gururla birlikte üzüntü yaşadı. Mersin basketbolunun geleceği için umut verici bir gün olmasına rağmen, kaybedilen şampiyonluğun verdiği hayal kırıklığı, taraftarların yüreğinde yer etti.

Mersin'de basketbolseverler, ÇİMSA ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague)...

Mersin'de basketbolseverler, ÇİMSA ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) final mücadelesini dev ekrandan seyretti. Basketbolseverler, tarihinde ikinci kez finalde mücadele eden Mersin temsilcisinin şampiyonluk maçını heyecanla izledi. ÇBK Mersin'in maskotu "ÇUKO" ile dans grubu, periyot aralarında zaman zaman gösteri yaptı.

Mersin'de basketbolseverler, ÇİMSA ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague)...

Mersin'de basketbolseverler, ÇİMSA ÇBK Mersin'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) final mücadelesini dev ekrandan seyretti. Basketbolseverler, tarihinde ikinci kez finalde mücadele eden Mersin temsilcisinin şampiyonluk maçını heyecanla izledi. ÇBK Mersin'in maskotu "ÇUKO" ile dans grubu, periyot aralarında zaman zaman gösteri yaptı.

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