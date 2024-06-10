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“Come to Galatasaray” yorumuna Bayern Münih'in yıldız oyuncusunda beğeni

Borussia Mönchengladbach’ın futbolcusu Christoph Kramer, Bayern Münih’in yıldızı Leon Goretzka’ya “Come to Galatasaray” yorumunda bulundu. Goretzka’nın bu yorumu beğenmesi futbol dünyasında dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 17:59
“Come to Galatasaray” yorumuna Bayern Münih'in yıldız oyuncusunda beğeni

Goretzka’ya Sürpriz Çağrı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ta forma giyen Christoph Kramer, Bayern Münih’in yıldızı Leon Goretzka’ya sosyal medya üzerinden sürpriz bir çağrıda bulundu. Kramer, Goretzka’nın bir fotoğrafına “Come to Galatasaray” yorumunu bıraktı.

Goretzka’dan Beğeni

Kramer’in bu yorumu, Goretzka tarafından beğenildi. Bu durum, futbol dünyasında geniş yankı buldu ve çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

galatasaray

Goretzka’nın Sözleşmesi 2026’ya Kadar

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değeri bulunan Goretzka’nın Bayern Münih ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Goretzka, bu sezon Bayern Münih formasıyla 42 maçta 3.106 dakika süre aldı ve bu karşılaşmalarda 6 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

galatasaray

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