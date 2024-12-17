Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky Yarışları 2025'te Gerçekleşecek

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky Yarışları 2025'te Başlıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'incisi düzenlenecek "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" yarışları, 9-10 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılım göstereceği bu prestijli organizasyon için başvurular başladı.

Skyrunner World Series ile Birlikte

Corendon Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Skyrunner World Series 2025 takviminde yer alan puanlı yarışlardan biri olacak. Sporcular, deniz seviyesinden Tahtalı Dağı zirvesine kadar ulaşmak için zorlu koşullarda mücadele edecekler.

Etaplar ve Yarış Süreci

Yarışmada sporcular, üç farklı etapta ter dökecekler:

65 kilometre uzunluğundaki "Berg Sky Race"

27 kilometrelik "Tahtalı Run to Sky"

İlçe merkezinde yapılacak 12 kilometrelik "KemeRun"

Yarışmada ilk 10'a giren kadın ve erkek sporculara çeşitli ödüller verilecektir. Sporcuların katılımına dair başvuru süreci 28 Nisan'a kadar devam edecektir.